Pogacar kijkt uit naar strijd met 'betere klimmer' Vingegaard

LILLE (ANP) - Tadej Pogacar kijkt uit naar een nieuwe tweestrijd tussen hem en Jonas Vingegaard in de Tour de France. De beide rivalen troffen elkaar dit jaar alleen in het Critérium du Dauphiné, maar de Sloveen van UAE Team Emirates weet wat hij kan verwachten. "Jonas is wellicht de beste klimmer van de wereld", klonk het tijdens een persconferentie in Lille, waar de Tour zaterdag begint.

De afgelopen vijf jaar verdeelden Pogacar en de Deense kopman van Visma-Lease a Bike de eindzeges in de Tour onder elkaar. Het staat 3-2 voor de 26-jarige Sloveense alleskunner. "Het is interessant om te zien of zich nieuwe jongens kunnen melden in de strijd. Dat kan altijd gebeuren. Maar ik kijk vooral uit naar het gevecht met Jonas. Het is een mooie rivaliteit. Op de langere klimmen is hij de betere en hij kan ook goed tijdrijden, soms beter dan ik. Het wordt een mooie maand voor de tv-kijkers en liefhebbers langs de route", vertelde Pogacar, kort voor de teampresentatie op de Grand Place van Lille.