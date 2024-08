Israël roept op tot evacuatie van deel Khan Younis

KHAN YOUNIS (ANP/DPA) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft opgeroepen tot de onmiddellijke evacuatie van een noordelijk deel van Khan Younis, in aanloop naar een militaire operatie in de Gazaanse stad. De buurt Al Jalaa behoort volgens de IDF niet langer tot een zogeheten humanitaire zone, omdat daar "aanzienlijke terroristische activiteit" is waargenomen.

Palestijnen in het gebied ontvangen het evacuatiebevel per sms, telefoontjes, flyers en op andere manieren, aldus de IDF. Zij moeten naar gebieden die nu als humanitaire zone zijn aangemerkt. De grenzen van deze zone zijn gewijzigd. Volgens onder meer de Verenigde Naties bestaan in de Gazastrook al maanden geen veilige plekken meer waar burgers naartoe kunnen.