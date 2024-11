Hoge kosten KLM en Spelen drukken op resultaat Air France-KLM

PARIJS (ANP) - Air France-KLM heeft het afgelopen kwartaal flink minder winst geboekt dan een jaar eerder, toen er nog een recordresultaat in de boeken ging. Air France-KLM schrijft die daling onder meer toe aan de hoge kosten bij KLM. Maar ook de impact van de Olympische Spelen drukte op het resultaat.

De operationele winst van het luchtvaartconcern over het derde kwartaal daalde met 12 procent tot bijna 1,2 miljard euro. De nettowinst, waarbij ook de kosten voor onder meer belastingen en schulden zijn afgetrokken, kwam uit op 824 miljoen euro tegen 946 miljoen euro een jaar eerder.

De operationele winst bij KLM daalde met 143 miljoen euro op jaarbasis tot 396 miljoen euro. Dat KLM te maken had met hoge kosten, die onder meer te maken hebben met een tekort aan piloten en onderhoud, was al bekend. De luchtvaartmaatschappij presenteerde in oktober een maatregelenpakket dat op korte termijn het bedrijfsresultaat met 450 miljoen euro moet verbeteren.

Olympische Spelen

Air France-KLM had eerder al gewaarschuwd dat zij geld mis zou lopen door de Olympische Spelen, die deze zomer werden gehouden in Parijs. Veel reizigers leken de Franse hoofdstad gedurende het sporttoernooi te mijden, gezien het aantal zomerboekingen dat achterbleef. De impact was echter minder groot dan eerder voorspeld: waar de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie in juli nog dacht 200 miljoen euro mis te lopen, is dat bij 160 miljoen euro gebleven.

De gevolgen van de Spelen waren vooral te merken bij Air France, waar de operationele winst met 74 miljoen euro daalde ten opzichte van het derde kwartaal in 2023. Worden de Olympische Spelen echter buiten beschouwing gelaten, dan ligt het resultaat van de volledige luchtvaartcombinatie in lijn met dat van vorig jaar. Toen hield het concern aan de periode van juli tot en met september een operationele winst van 1,3 miljard euro over. Dat was een verbetering van het kwartaalrecord dat zes jaar daarvoor werd gevestigd.

Transavia

De omzet van Air France-KLM steeg met 4 procent tot bijna 9 miljard euro. Dochtermaatschappij Transavia droeg daar 1,1 miljard euro aan bij, ruim 10 procent meer dan vorig jaar. Transavia profiteert met name van het feit dat passagiers sinds kort moeten betalen voor hun handbagage, zoals een rolkoffer. Dat leverde dit kwartaal ruim 20 miljoen euro op. In tegenstelling tot Air France en KLM ging er bij Transavia wel een hoger resultaat in de boeken: de operationele winst steeg met 37 miljoen tot 225 miljoen euro.