Hoge Raad: miljardenvergoeding oud-aandeelhouders Yukos blijft

door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 11:26
DEN HAAG (ANP) - De Russische staat moet de schadevergoeding van ruim 50 miljard dollar aan de voormalige aandeelhouders van olieconcern Yukos gewoon betalen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld in de langlopende zaak. Daarmee volgt de hoogste rechter in Nederland een advies van de advocaat-generaal uit april.
De Russische overheid werd in 2014 in Den Haag voor het eerst veroordeeld tot de schadevergoeding. Die volgde op de nationalisatie van Yukos begin deze eeuw. Het bedrijf, een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland, werd vervolgens in delen doorverkocht aan concurrenten. De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter.
Rusland vocht de schadevergoeding aan bij verschillende Nederlandse rechtbanken. De Hoge Raad vindt net als eerder de advocaat-generaal dat het laatste beroep van Rusland ongegrond is en ook niet op tijd is ingediend.
