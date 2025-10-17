Autobom ontploft voor huis van bekende Italiaanse journalist

POMEZIA (ANP/AFP/RTR) - De auto van de bekende Italiaanse journalist Sigfrido Ranucci is voor zijn huis ontploft door een autobom. De journalist werkt voor het bekendste onderzoeksjournalistiekprogramma van Italië en wordt al jaren beveiligd. Politici, onder wie de Italiaanse premier Giorgia Meloni, veroordelen de daad. Bij de explosie vielen geen doden of gewonden.

Meloni noemt de explosie een "ernstige daad van intimidatie". Volgens binnenlandminister Matteo Piantedosi is het niet alleen een aanval op de persoon zelf, maar ook op de persvrijheid en de democratie. Officieren van justitie gespecialiseerd in maffiazaken openen een onderzoek, meldt persbureau ANSA.

De explosie in Pomezia, bij Rome, was zo krachtig dat elke voorbijganger had kunnen omkomen, meldt Report, het programma waarvoor Ranucci werkt. De redactie werd al beveiligd vanwege bedreigingen. Die beveiliging wordt nu opgeschaald. Ranucci zegt niet te weten of de explosie iets te maken heeft met zijn werk.