Tennisster Osaka haakt af met beenblessure

OSAKA (ANP) - Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor de kwartfinale van het toernooi in Osaka. De Japanse is onvoldoende hersteld van een beenblessure die ze opliep in haar wedstrijd in de achtste finale tegen Suzan Lamens.

De als eerste geplaatste Osaka weet nog niet of ze eind deze maand aan het toernooi van Tokio deelneemt. Eerder lieten Emma Raducanu, Daria Kasatkina, Elina Svitolina en Paula Badosa weten dat ze waarschijnlijk onvoldoende fit zijn om dit seizoen nog in actie te komen.

De overvolle speelkalender voor tennissers is al langer onderwerp van gesprek en veel toernooien in Azië werden de afgelopen weken in extreme hitte en een hoge vochtigheidsgraad afgewerkt.