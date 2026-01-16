Toeristen boekten recordaantal overnachtingen in de EU

LUXEMBURG (ANP) - Toeristen sliepen vorig jaar een recordaantal nachten in accommodaties in de EU. In totaal werden er 3,08 miljard nachtjes weg geboekt, 2 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

De groei komt vooral door een toename van het aantal internationale toeristen dat een nacht verblijft in een toeristenaccommodatie. Internationale toeristen boekten 46,1 miljoen meer overnachtingen, terwijl toeristen in eigen land 15,4 miljoen meer nachtjes weg boekten.

De meeste nachten, 61 procent, werden doorgebracht in een hotel. Daarna volgden vakantieverblijven en short-stayaccommodaties (tijdelijke woningen) met 24 procent en campings met 13 procent van het totaal.

Een overnachting in Malta, Polen en Letland was vorig jaar populairder dan een jaar eerder. Terwijl in Roemenië en Ierland minder nachtjes weg werden geboekt.