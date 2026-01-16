ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Toeristen boekten recordaantal overnachtingen in de EU

Economie
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 11:56
anp160126102 1
LUXEMBURG (ANP) - Toeristen sliepen vorig jaar een recordaantal nachten in accommodaties in de EU. In totaal werden er 3,08 miljard nachtjes weg geboekt, 2 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.
De groei komt vooral door een toename van het aantal internationale toeristen dat een nacht verblijft in een toeristenaccommodatie. Internationale toeristen boekten 46,1 miljoen meer overnachtingen, terwijl toeristen in eigen land 15,4 miljoen meer nachtjes weg boekten.
De meeste nachten, 61 procent, werden doorgebracht in een hotel. Daarna volgden vakantieverblijven en short-stayaccommodaties (tijdelijke woningen) met 24 procent en campings met 13 procent van het totaal.
Een overnachting in Malta, Polen en Letland was vorig jaar populairder dan een jaar eerder. Terwijl in Roemenië en Ierland minder nachtjes weg werden geboekt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

generated-image (2)

De impotentie van Europa’s bestuurlijke elite

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

SchermC2ADafbeelding202026-01-1520om2006.33.36

Pearl van Winter Vol Liefde blijkt actrice: ‘Is ze wel echt voor Robin gekomen?’

ANP-365255135

Presentator Robert Jensen overleden aan hartstilstand, zijn broer Frank Dane reageert

Loading