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Hoge winsten voor Amerikaanse oliebedrijven ExxonMobil en Chevron

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 13:30
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HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron hebben in het afgelopen kwartaal hoge winsten geboekt dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen door de oorlog in het Midden-Oosten. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022.
ExxonMobil, het grootste olieconcern van de Verenigde Staten, boekte een winst van 14,7 miljard dollar en Chevron was goed voor 12,1 miljard dollar. Door de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn de olieprijzen hard gestegen en dat stuwt de winstgevendheid in de oliesector. Daarnaast hebben ExxonMobil en Chevron ook de productie opgevoerd in onder meer het olierijke gebied Permian Basin in de VS. Volgens Chevron steeg de Amerikaanse olieproductie naar een recordniveau.
ExxonMobil zei verder dat de dieselproductie een record bereikte. Wel deed het concern onderhoudswerkzaamheden aan raffinaderijen.
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