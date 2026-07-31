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Eurocommissarissen moeten situatie Ceuta onder controle houden

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 13:28
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BRUSSEL (ANP) - Twee Eurocommissarissen hebben van voorzitter Ursula von der Leyen opdracht gekregen de situatie in de Spaanse exclave Ceuta "onder controle te houden", stelt Von der Leyen op X. "De beelden uit Ceuta zijn onacceptabel. We kunnen niet toestaan ​​dat iemand onze Unie binnenkomt zonder zich aan onze regels te houden."
Eurocommissaris Dubravka Šuica (Middellandse Zee) overlegt met Marokko. "Ik heb er vertrouwen in dat onze nauwe samenwerking met Marokko concrete resultaten zal opleveren", stelt Von der Leyen op X. Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) werkt nauw samen met Spanje. "Hij zal zich inzetten voor aanvullende operationele ondersteuning aan Spanje, onder andere via Frontex", voegt ze daaraan toe.
Frontex is de Europese grensbewakingsdienst. Ze heeft 3000 agenten tot haar beschikking.
"Gevaarlijke overtochten moeten onmiddellijk stoppen. Terugzendingen moeten snel plaatsvinden, zoals onze regels toestaan", zegt Von der Leyen. De afgelopen 24 uur zijn zo'n 50.000 migranten Ceuta binnengedrongen.
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