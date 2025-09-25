Hogere prijzen deren trendy sandalenmerk Birkenstock niet

LINZ AM RHEIN (ANP) - Hogere prijzen hebben kopers van sandalen en schoenen van Birkenstock vooralsnog niet afgeschrikt. Het Duitse merk is optimistischer geworden over de groei dit jaar, ondanks de extra kosten voor Amerikaanse importheffingen die het bedrijf doorberekent aan de klant.

Birkenstock rekent nu op een omzetgroei van 17,5 procent, na een correctie voor wisselkoersen. Eerder ging het bedrijf nog uit van maximaal 17 procent groei. Tegelijkertijd blijft Birkenstock bij zijn eerdere prognose dat de aangepaste winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen aanzienlijk zal stijgen.

Birkenstock staat bekend om zijn relatief dure leren sandalen en instappers met dichte neus, die de laatste jaren zijn uitgegroeid tot mode-items. Dat het merk zijn verwachtingen naar boven bijstelt, lijkt erop te wijzen dat de vraag naar trendy luxeproducten niet direct afzwakt door prijsverhogingen als gevolg van importheffingen in de Verenigde Staten.