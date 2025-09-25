ECONOMIE
Zwitserland verwacht minder economische groei door heffing VS

Economie
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 11:24
BERN (ANP/RTR) - De Zwitserse Nationale Bank (SNB) heeft de economische vooruitzichten voor Zwitserland verlaagd vanwege de hoge Amerikaanse importheffing. Dit meldt de SNB donderdag bij het besluit het rentetarief in het land op 0 procent te houden.
Op Zwitserse producten geldt een importheffing van 39 procent. "Deze heffing zal waarschijnlijk vooral de export en investeringen afremmen", meldt de Zwitserse centrale bank.
De heffing raakt onder meer de export van horloges en chocolade uit Zwitserland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het land de hoogste heffing voor een ontwikkeld land opgelegd. Die is ook veel hoger dan het tarief van 15 procent voor de Europese Unie.
Door de heffing en de grote onzekerheid verwacht de SNB nu voor 2026 een groei van de Zwitserse economie van net onder de 1 procent. Eerder ging de centrale bank nog uit van een groei tussen de 1 en 1,5 procent. In de huidige omstandigheden blijft de werkloosheid waarschijnlijk stijgen, verwacht de SNB.
