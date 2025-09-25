Na hack werkt gros systemen OM weer, ook voor partners

DEN HAAG (ANP) - "Alle applicaties die het strafrechtproces ondersteunen" van het Openbaar Ministerie werken na de hack in juli weer "zoals voorheen". Dat meldt het OM, dat op 17 juli van het internet werd afgesloten. Geleidelijk werden de processen weer opgestart en de koppelingen met de samenwerkende organisaties hersteld.

Organisaties waarmee het OM samenwerkt, zoals politie en de Rechtspraak, zijn inmiddels weer aan de digitale systemen van het OM gekoppeld. Maar door de lange periode offline zijn er wel "digitale en fysieke achterstanden ontstaan op de OM-onderdelen" en dus zijn nog niet alle problemen verholpen. Zo kunnen medewerkers nog niet thuiswerken en werken sommige apps nog niet optimaal. "Het OM doet er nu alles aan om deze achterstanden weg te werken."

Na het afsluiten van het internet moesten onder meer advocaten stukken per post verzenden en waren OM-medewerkers via mail onbereikbaar en dossiers niet inzichtelijk. Volgens het OM zijn er wel personen in de systemen geweest, maar is er geen data gemanipuleerd of weggehaald.