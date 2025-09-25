ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Na hack werkt gros systemen OM weer, ook voor partners

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 12:00
anp250925120 1
DEN HAAG (ANP) - "Alle applicaties die het strafrechtproces ondersteunen" van het Openbaar Ministerie werken na de hack in juli weer "zoals voorheen". Dat meldt het OM, dat op 17 juli van het internet werd afgesloten. Geleidelijk werden de processen weer opgestart en de koppelingen met de samenwerkende organisaties hersteld.
Organisaties waarmee het OM samenwerkt, zoals politie en de Rechtspraak, zijn inmiddels weer aan de digitale systemen van het OM gekoppeld. Maar door de lange periode offline zijn er wel "digitale en fysieke achterstanden ontstaan op de OM-onderdelen" en dus zijn nog niet alle problemen verholpen. Zo kunnen medewerkers nog niet thuiswerken en werken sommige apps nog niet optimaal. "Het OM doet er nu alles aan om deze achterstanden weg te werken."
Na het afsluiten van het internet moesten onder meer advocaten stukken per post verzenden en waren OM-medewerkers via mail onbereikbaar en dossiers niet inzichtelijk. Volgens het OM zijn er wel personen in de systemen geweest, maar is er geen data gemanipuleerd of weggehaald.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536980589

Veel mensen zijn het eens met de extreemrechtse terroristen

137641595_m

Doorbraak in rijstteelt kan miljoenen mensen van honger redden

anp240925124 1

AP maakt zich 'grote zorgen' om 'LinkedIn-gebruikers: 'Pas instellingen aan om AI'

handdruk anp

10 tips voor strategische lichaamstaal bij sollicitaties

shutterstock_461317327

Zo herken je een prima leider: psychologie achter leiderschap

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

Loading