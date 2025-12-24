ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hogere productie muntgeld eurozone door toetreding Bulgarije

Economie
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 16:24
anp241225114 1
FRANKFURT (ANP/DPA) - De productie van muntgeld in de eurozone zal volgend jaar stijgen, vooral door de toetreding van Bulgarije tot de muntunie op 1 januari. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor volgend jaar goedkeuring gegeven voor de productie van muntgeld met een totale waarde van ongeveer 2,4 miljard euro.
Bulgarije wordt dan het 21ste lid van de eurozone. De ECB geeft nu goedkeuring voor een productie van muntgeld ter waarde van circa 1,9 miljard euro voor dagelijks gebruik en meer dan 500 miljoen euro aan speciale 2 euromunten voor verzamelaars in 2026. Bulgarije wil dan voor ruim 164 miljoen euro aan munten slaan.
Het jaarlijkse volume aan nieuw geslagen euromunten schommelde de afgelopen jaren rond de 2 miljard euro. Voor 2025 keurde de ECB een productievolume van ongeveer 2,17 miljard euro aan munten goed. De munten worden geslagen door de centrale banken van de eurolanden.
loading

POPULAIR NIEUWS

71054230_m

Hoe “de Russen” al in je telefoon zitten – zonder dat je het merkt

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 05.29.44

Poetin vervangt dode Russen door Indiers

69b60588d67dbc99ecc0b8e07373bc0a,cfb31781

Wordt dit Epstein-briefje Trump fataal?

ANP-529455311

Het universum blijkt scheef te staan. En dat zet belangrijke theorie op losse schroeven

met name olie zuivel en vlees fors duurder in supermarkt1665055702

Waarom je te veel betaalt: huismerk en A-merk komen vaak uit dezelfde fabriek

6edf49d0-e02e-11f0-aae2-2191c0e48a3b

"Ik wil zoveel mogelijk Joden doden en rivieren van hun onzuiver bloed laten stromen"

Loading