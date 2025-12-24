Hogere productie muntgeld eurozone door toetreding Bulgarije

FRANKFURT (ANP/DPA) - De productie van muntgeld in de eurozone zal volgend jaar stijgen, vooral door de toetreding van Bulgarije tot de muntunie op 1 januari. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor volgend jaar goedkeuring gegeven voor de productie van muntgeld met een totale waarde van ongeveer 2,4 miljard euro.

Bulgarije wordt dan het 21ste lid van de eurozone. De ECB geeft nu goedkeuring voor een productie van muntgeld ter waarde van circa 1,9 miljard euro voor dagelijks gebruik en meer dan 500 miljoen euro aan speciale 2 euromunten voor verzamelaars in 2026. Bulgarije wil dan voor ruim 164 miljoen euro aan munten slaan.

Het jaarlijkse volume aan nieuw geslagen euromunten schommelde de afgelopen jaren rond de 2 miljard euro. Voor 2025 keurde de ECB een productievolume van ongeveer 2,17 miljard euro aan munten goed. De munten worden geslagen door de centrale banken van de eurolanden.