Kerstgedachte: Israël ontzegt Palestijnse vicepresident toegang tot kerstmis

De Israëlische autoriteiten hebben de Palestijnse vicepresident Hussein al-Sheikh de toegang tot de kerstavondmis in Bethlehem ontzegd, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. Zijn konvooi werd tegengehouden voordat het de stad kon binnenrijden.

President Mahmoud Abbas had de vicepresident gemachtigd hem te vertegenwoordigen bij de mis in Bethlehem, dat als de geboorteplaats van Jezus wordt gezien.

Het is de eerste keer sinds de oorlog in Gaza dat er kerst wordt gevierd in de bezette stad op de Westelijke Jordaanoever. Inwoners hopen dat de vieringen de stad nieuw leven inblazen en de terugkeer van toeristen stimuleren. De stad is bijna volledig afhankelijk van toerisme.

Het Israëlische ministerie van Toerisme verwacht dat er zo'n 40.000 christelijke pelgrims op bezoek komen in Bethlehem deze kerst.