Holland Casino waarschuwt voor fors verlies door hogere belasting

HOOFDDORP (ANP) - Holland Casino heeft een moeizaam eerste halfjaar achter de rug, waarin het gokbedrijf een verlies heeft geleden. Topvrouw Petra de Ruiter waarschuwt ook voor verdere verliezen door de beoogde verhoging van de kansspelbelasting van 7,3 procent in 2025. Die verhoging is volgens haar "onverantwoord". "Onze totale belastingdruk wordt dan bijna 50 procent. Daarmee zijn zwarte cijfers niet mogelijk. We gaan dan fors verlies draaien", aldus De Ruiter.

Holland Casino leed in de eerste zes maanden van 2024 een verlies van 3,5 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar boekte het staatsbedrijf nog een winst van ruim 17 miljoen euro. Sterk stijgende kosten hadden een flinke impact op het resultaat. Zo namen de personeelskosten met 11 procent toe. Ook de verhoging van de kansspelbelasting met 1 procent sinds dit jaar leverde een extra kostenpost van 3,7 miljoen euro op.

In tegenstelling tot supermarkten kan Holland Casino prijsverhogingen niet goed doorberekenen aan klanten, stelt De Ruiter. Het enige alternatief is volgens haar dan dat het gokbedrijf zeer ongewenste maatregelen gaat nemen als agressieve campagnes om nieuwe gasten te werven, het stimuleren van mensen om meer te besteden of door het prijzengeld stevig te verlagen. Deze maatregelen zijn volgens de topvrouw echter onacceptabel en vanuit het overheidsbeleid rondom kansspelen onverantwoord. Bovendien komen de geplande investeringen in het preventiebeleid hiermee onder druk te staan.