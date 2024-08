Tennisster Hartono wint ook tweede partij in kwalificatie US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisster Arianne Hartono is dicht bij haar eerste deelname aan het hoofdtoernooi van de US Open. De 28-jarige Nederlandse versloeg in de tweede kwalificatieronde de Canadese Rebecca Marino in twee sets: 6-4 7-5. Hartono had in de eerste ronde gewonnen van haar landgenote Suzan Lamens.

Hartono, die al twee keer het hoofdtoernooi van de Australian Open haalde, treft in de derde en laatste kwalificatieronde de Japanse Ena Shibahara.

Arantxa Rus is als enige Nederlandse direct toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open.