Hollands Kroon volgt Brits fraudeonderzoek datacenter Microsoft

ANNA PAULOWNA (ANP) - De gemeente Hollands Kroon houdt het onderzoek van de Britse autoriteiten naar mogelijke omkoping bij de bouw van een Nederlands datacenter van Microsoft in de gaten. "We volgen dit onderzoek met belangstelling en verlenen, waar nodig, onze volledige medewerking", zegt de Noord-Hollandse gemeente, waar Microsofts datacenters in Nederland staan.

"Als gemeente hebben wij een rol bij het bestemmingsplan en de vergunningverlening. Maar wij hebben geen rol bij de bouw of de aanbesteding van de bouw van datacenters. Dat ligt in de basis tussen opdrachtgever en aannemer", voegt een woordvoerder toe.

Woensdag werd bekend dat de Britse overheidsinstantie voor ernstige fraude, het Serious Fraud Office (SFO), elders panden heeft doorzocht en drie arrestaties heeft verricht. Personen bij het Britse bedrijf Blu-3 worden verdacht van het betalen van meer dan 3 miljoen pond (ongeveer 3,6 miljoen euro) aan steekpenningen aan ex-partners van het wereldwijde bouwbedrijf Mace Group.