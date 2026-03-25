Honda en Sony stoppen met ontwikkeling elektrische auto's

Economie
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 15:21
TOKIO (ANP) - Honda Motor en Sony stoppen met de ontwikkeling en lancering van de elektrische auto's waaraan ze samen werkten. Dat meldt de joint venture van de autofabrikant en het technologieconcern, beide uit Japan, woensdag.
De beslissing volgt volgens het samenwerkingsverband op gesprekken tussen Honda en Sony. Honda zou recent zijn elektrificatiestrategie voor auto's hebben herzien. Daardoor zegt de joint venture bepaalde technologieën en middelen die oorspronkelijk door Honda zouden worden geleverd, niet meer te kunnen gebruiken zoals gepland. Door de verandering is er "geen haalbare manier om de modellen op de markt te brengen zoals oorspronkelijk gepland".
Het samenwerkingsverband meldt gesprekken met Sony en Honda te blijven voeren over de toekomstige bedrijfsplannen.
De samenwerking tussen Honda en Sony begon in 2022. Sindsdien werkte de joint venture aan de ontwikkeling van zijn eerste model, de Afeela 1, en een tweede model.
