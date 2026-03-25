Deskundige: gasvoorraden straks peperduur'

Economie
door Redactie
woensdag, 25 maart 2026 om 15:24
bijgewerkt om woensdag, 25 maart 2026 om 15:43
anp250326134 1
Het aanvullen van de gasvoorraden voor komende winter zal gepaard gaan met zeer hoge kosten, vreest energiedeskundige Hans van Cleef van het bureau EqoLibrium.
"De Europese gasvoorraden zijn lager dan normaal en we hebben serieuze veranderingen gezien in het aanbod van gas. We hadden al een probleem om op tijd te vullen, dat probleem is alleen maar groter geworden", stelt de expert. Europa heeft "diepe zakken" dus uiteindelijk zal het wel lukken om gas deze kant op te krijgen. "Maar dat gaat wel tegen de hoofdprijs", vervolgt hij.
Van Cleef wijst erop dat Europa moet concurreren met vooral Aziatische landen die ook gas nodig hebben. "Die moeten we dus overbieden." Volgens de analist zullen de problemen verergeren als de situatie in het Midden-Oosten escaleert. Daarnaast dreigen ook de leveringen van Amerikaans vloeibaar aardgas (lng) onzekerder te worden door politieke spanningen.
De Europese gasvoorraden liggen momenteel rond de 28 procent, "serieus lager" dan de afgelopen jaren, zegt Van Cleef.
hh 46544244

ANP-504427597

ANP-423410812

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

afbeeldingjpg-682812c1d0e19

ANP-431149688

