Legerchefs dertigtal landen overleggen over 'Hormuz-coalitie'

woensdag, 25 maart 2026 om 15:01
bijgewerkt om woensdag, 25 maart 2026 om 15:10
De hoogste militair van Nederland en die van een dertigtal vooral Europese landen gaan overleggen over het breken van de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. Ze komen later deze week bijeen in het Verenigd Koninkrijk, dat het voortouw wil nemen in de nieuwe 'Hormuz-coalitie'.
Nederland en andere bondgenoten van de VS bewaarden aanvankelijk afstand van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran, maar komen nu meer in beweging. Ze voelen de gevolgen van de blokkade, met hogere brandstof- en kunstmestprijzen en mogelijk zelfs tekorten. Bovendien eist de boze Amerikaanse president Donald Trump hun assistentie bij het weer op gang brengen van de scheepvaart door de zeestraat.
Toen grote Europese landen en Japan donderdag verklaarden te willen helpen met "passende" maatregelen, was Nederland daar meteen bij. Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim hield zondag al een videovergadering met deze collega's. Inmiddels telt de coalitie in wording een dertigtal landen.
