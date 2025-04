Honda verplaatst productie Civic naar VS om importheffingen

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse autofabrikant Honda Motor is van plan om de productie van zijn populaire hybride Civic te verplaatsen van Japan naar de Verenigde Staten. Daarmee willen de Japanners de nieuwe importheffingen op auto's van president Donald Trump omzeilen.

De productie van het vijfdeursmodel, die in februari werd opgestart in de prefectuur Saitama in centraal Japan, wordt rond juni of juli verplaatst naar de fabriek van Honda in Indiana, zegt een woordvoerder. "De beslissing is genomen op basis van externe factoren, waaronder de tarieven van de Trump-regering", aldus de zegsman. De VS zijn voor Honda de belangrijkste markt.

Trump stimuleert bedrijven om in de VS te investeren, wat een van de redenen is voor het invoeren van importheffingen. Hierdoor hebben autofabrikanten als Hyundai, Mercedes-Benz en Volvo aangekondigd de productie naar de VS te verplaatsen of uit te breiden.