Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 4:57
anp250825005 1
ANNAPOLIS (ANP/RTR) - In de Verenigde Staten is voor het eerst een besmetting met de schroefwormparasiet bij een mens vastgesteld. Dat gebeurde bij een persoon die van Guatemala naar de Verenigde Staten was gereisd, aldus vier bronnen die bekend zijn met de situatie. De persoon in kwestie is behandeld in de staat Maryland.
De schroefwormparasiet legt eieren in wonden van dieren en de larven voeden zich daarna met het vlees. Zonder behandeling sterven besmette dieren. Het komt niet vaak voor dat een schroefwormparasiet zich in een mens nestelt.
De laatste uitbraak van de parasiet in de VS was vijftig jaar geleden. In Mexico is in juli een geval vastgesteld. Daarop heeft het Amerikaanse ministerie van Landbouw meteen een importverbod van vee in de zuidelijke havens van de Verenigde Staten ingesteld.
Volgens het ministerie zou een uitbraak in Texas alleen al 1,8 miljard dollar (ruim 1,53 miljard euro) kunnen kosten aan dode dieren, arbeidsuitval en medicatie.
