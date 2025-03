Honderden autogaragemedewerkers en fietsenmakers staken, zegt CNV

UTRECHT (ANP) - Honderden medewerkers van motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven hebben donderdag het werk neergelegd tijdens een staking in bijna heel Nederland, meldt vakbond CNV. Onder anderen automonteurs, fietsreparateurs, dealermedewerkers en motorreparateurs staken uit onvrede over het cao-bod van brancheorganisatie BOVAG, behalve in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Stakers verzamelden zich donderdag op verschillende plaatsen in Nederland. De meeste werknemers kwamen naar Assen, daar telde CNV ongeveer 350 werknemers. In Apeldoorn waren ongeveer 200 mensen aanwezig en in Utrecht, Zaandam en Den Haag samen meer dan 200 mensen, aldus de vakbond.

Door de staking is het donderdag mogelijk moeilijker voor mensen om hun auto, fiets of motor te laten repareren of een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren, stelt CNV. De cao waarvoor wordt gestaakt geldt voor ruim 84.000 werknemers. Het personeel in de zuidelijke provincies legt volgende week pas het werk neer vanwege carnaval.