Honderden vluchten geschrapt in VS om verwachte sneeuwstorm

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten zetten zich schrap voor een grote winterstorm, die in het weekend over het land zal razen. Er wordt onder meer grote hinder verwacht voor de luchtvaart. De gouverneurs van Texas en New York hebben zelfs een noodtoestand uitgeroepen.

Volgens vluchttracker FlightAware zijn er al zo'n 1700 vluchten voor zaterdag geannuleerd. Meer dan 560 van die annuleringen zijn op Dallas Fort Worth International Airport. Spoorvervoerder Amtrak heeft verspreid over het weekend ook tientallen ritten geannuleerd.

Het winterweer raakt tevens de vluchten tussen Nederland en de Verenigde Staten. Op de website van Schiphol is te zien dat zaterdag vluchten naar Austin en Atlanta zijn geschrapt. Zondag gaan er onder meer vluchten naar Houston, Washington, New York en Boston niet door.

Vrijdagavond wordt al ijzel en sneeuw verwacht in Texas, waarbij ook wordt gevreesd voor tijdelijke stroomuitval. In New York voorspellen weerdiensten vanaf zondagochtend zware sneeuwval. Daarbij wordt gewaarschuwd voor gladde wegen.