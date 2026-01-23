GroenLinks-PvdA wil snel akkoord sluiten met minderheidskabinet

DEN BOSCH (ANP) - GroenLinks-PvdA wil 'voor de zomer' akkoorden sluiten met het beoogde minderheidskabinet van D66, VVD en CDA. De grootste oppositiepartij wil "progressieve doorbraken" en is bereid compromissen te sluiten, zegt partijleider Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in Den Bosch. Het gaat onder meer om deals op het gebied van stikstof, betaalbare huizen en boodschappen, licht hij desgevraagd toe.

Klaver waarschuwt wel direct dat de linkse fusiepartij ook bereid is om "plannen die de verzorgingsstaat afbreken" te blokkeren. Hij noemt het beperken van toegang tot zorg of het versoepelen van het ontslagrecht als voorbeelden. En: "wij zullen nooit accepteren dat het kabinet de rekening laat betalen door gewone mensen, terwijl het de allerrijksten ontziet."

Het nieuwe kabinet moet onder meer op zoek naar miljarden euro's om te voldoen aan de internationale afspraken om fors te investeren in defensie. Ook voor het oplossen van het stikstofprobleem zijn naar verwachting vele miljarden nodig. Klaver zegt "bereid te zijn de begroting op orde te krijgen", maar wil nog geen details geven over financiële voorstellen.

De drie partijen zullen naar verwachting volgende week een akkoord presenteren. Zodra dat er is, wil Klaver met hen om tafel. "Niet om het kabinet in het zadel te houden, maar om Nederland vooruit te helpen." Hij noemde de minderheidsvariant eerder een "riskant experiment" en staat nog steeds achter die woorden, maar wil niet meegaan in "politieke spelletjes" door alle plannen van het kabinet te blokkeren.