Honderden vluchten VS geannuleerd om shutdown

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 18:56
anp071125180 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Honderden vluchten zijn vrijdag geannuleerd in de Verenigde Staten als gevolg van de shutdown van de Amerikaanse overheid en het krimpplan voor het vliegverkeer door luchtvaartautoriteit FAA. Vrijdag kwam 4 procent van de binnenlandse vluchten in de VS te vervallen. Dat raakte ongeveer zevenhonderd vluchten van de vier grootste maatschappijen American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines en United Airlines.
Het krimpplan van de FAA geldt voor veertig drukke luchthavens in de VS, waaronder de vliegvelden van Atlanta, Chicago, New York, Los Angeles, Boston, San Francisco, Denver en Houston. Door de shutdown zitten duizenden luchtverkeersleiders zonder salaris en veel van hen hebben zich daarom ziek gemeld. Door het vliegverkeer te laten krimpen wil de FAA voorkomen dat luchtverkeersleiders die wel werken onder te grote druk komen te staan.
Het is de bedoeling dat de krimp eind volgende week geleidelijk groeit tot 10 procent als de shutdown doorgaat.
