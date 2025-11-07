ECONOMIE
Tennisster Rybakina eerste finaliste WTA Finals

Sport
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 19:21
anp071125181 1
RIYAD (ANP) - Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de finale bereikt van de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van het jaar. De Kazachse nummer 6 van de wereld won in het Saudische Riyad in de halve finale in drie sets van de Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer 5 van de wereld: 4-6 6-4 6-3.
Pegula won de eerste set, maar gaf daarna het initiatief uit handen en verloor de volgende twee sets van de 26-jarige Rybakina, die de service van Pegula vijf keer brak en in totaal vijftien aces sloeg.
Rybakina, die in 2022 Wimbledon op haar naam schreef, komt in de finale tegenover de winnares uit de andere halve finale te staan. Die partij gaat tussen Aryna Sabalenka uit Belarus, de nummer 1 van de wereld, en de Amerikaanse nummer 4 van de wereld Amanda Anisimova.
