Hongarije verliest recht op 1 miljard aan Europese steun

BRUSSEL (ANP/DPA) - Hongarije is tijdens de jaarwisseling zijn recht op ongeveer 1 miljard euro aan Europese steun kwijtgeraakt vanwege schendingen van de rechtsstaat. Om de steun te kunnen krijgen had het land uiterlijk eind vorig jaar bepaalde hervormingen moeten doorvoeren, maar dat is niet gebeurd. Dit heeft een woordvoerster van de Europese Commissie aan het Duitse persbureau dpa bevestigd.

Het geld was bedoeld voor het ondersteunen van economisch zwakke regio's in het land. De uitkering van de steun werd eind 2022 al bevroren nadat de Europese Commissie had geconcludeerd dat Hongarije bepaalde EU-normen en fundamentele waarden niet had gerespecteerd. Brussel eiste dat Hongarije hervormingen zou doorvoeren, waaronder het wijzigen van wetten om belangenconflicten te voorkomen en corruptie te bestrijden.