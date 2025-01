Bloemen voor door vuurwerk omgekomen jongen Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Verschillende mensen hebben bloemen gelegd bij de trambaan op de Spanjaardstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Op die plek kwam op oudejaarsavond een jongen van 14 jaar om het leven toen hij een stuk zwaar vuurwerk voor de tweede keer wilde aansteken.

Op beelden op sociale media is te zien hoe zijn moeder en broers bij de bloemen staan. Bij RTV Rijnmond zegt de moeder dat haar omgekomen zoon gek was op vuurwerk, er het hele jaar mee bezig was maar altijd voorzichtig was. En zijn broer, die erbij was, zegt dat het vuurwerk direct na aansteken ontplofte en dat de jongen op slag dood was.

Volgens Rijnmond rijden de trams extra langzaam langs de plaats van het ongeluk.