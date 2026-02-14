Hoofd organisatie Spelen in LA verkoopt bedrijf om banden Epstein

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Het hoofd van de organisatie achter de Olympische Spelen in Los Angeles, Casey Wasserman, verkoopt zijn talenten- en sportmarketingbureau nadat zijn banden met Jeffrey Epstein aan het licht zijn gekomen. In een bericht aan het personeel schrijft Wasserman dat die controverse te veel afleidt van het werk dat zijn agentschap doet. Wasserman hoeft niet te vertrekken als voorzitter van het organisatiecomité voor de Spelen in Los Angeles in 2028.

De naam van de zakenman dook op in de grote hoeveelheid vrijgegeven documenten rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. In 2003 stuurde hij flirterige e-mails naar Ghislaine Maxwell, die een gevangenisstraf uitzit voor het ronselen van minderjarige meisjes die werden misbruikt door Epstein.

Wasserman zei dat hij in 2002 met een vliegtuig van Epstein reisde met een delegatie van de liefdadigheidsinstelling van de Clintons. Hij stelt nooit een persoonlijke of zakelijke band te hebben gehad met de in 2019 overleden Epstein.