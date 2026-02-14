'Negatieve gedachten' velden Malinin in olympische vrije kür

Kunstschaatser Ilia Malinin werd 'lamgeslagen' door de zenuwen voor aanvang van de vrije kür bij de Olympische Spelen in Milaan en Cortina. De Amerikaanse tweevoudig wereldkampioen, die de afgelopen twee jaar alles won in het kunstrijden, gaf toe dat hij bezweek onder de grote druk. "Toen ik mijn startpositie innam, kwamen alle traumatische momenten uit mijn leven ineens weer boven. Er kwamen zoveel negatieve gedachten op me af en ik kon er gewoon niet mee omgaan", zei de 21-jarige Malinin.

Hij had zich met de hoogste score in de korte kür geplaatst voor de vrije kür, waarin hij als laatste mocht starten. Iedereen verwachtte een optreden zoals hij eerder in de finale van de Grand Prix had laten zien, toen hij zeven viervoudige sprongen maakte en het bestaande wereldrecord in punten verpulverde. Maar hij landde slechts drie keer goed bij zijn zeven geplande viervoudige sprongen en viel ook nog eens twee keer. Hij zakte van de eerste naar de achtste plaats.