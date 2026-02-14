Gewest Brussel heeft eindelijk nieuwe premier

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Na maandenlang politiek touwtrekken heeft het gewest Brussel een nieuwe minister-president. De 53-jarige liberaal Boris Dilliès van de Mouvement Réformateur (MR) is door de voorzitter van zijn partij Georges-Louis Bouchez naar voren geschoven als de nieuwe regeringsleider van dit deel van België.

In Belgische media vertelde Dilliès dat hij niet wist dat hij premier zou worden. Hij kreeg het zaterdagochtend heel vroeg te horen toen Bouchez hem om 07.00 uur belde, "maar ik was al wakker", lichtte hij toe. Hij moest meteen erkennen dat hij slecht Nederlands spreekt, maar hij doet zijn best: "Mijn Nederlands is heel slecht, maar ik werk eraan." Hij is de eerste Brusselse premier van de MR sinds 2004.

Het met zoveel moeite bereikte regeerakkoord is zeer beknopt geformuleerd en zou in de coalitieregering tot meningsverschillen kunnen leiden. Brussel kampt al jaren met slepende problemen zoals een schuldenlast van bijna 16 miljard euro. De regio telt 1,25 miljoen inwoners.