Hoofdkantoor NAM verhuist uit Assen

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 17:34
ASSEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij vertrekt volgend jaar uit Assen. Het hoofdkantoor in de Drentse stad is na meerdere reorganisaties en de sluiting van het Groningen-gasveld te groot geworden voor het bedrijf.
Directeur Martijn van Haaster noemt het een moeilijk besluit "om na 60 jaar uit Assen te verhuizen". "Een plaats waar wij ons altijd thuis gevoeld hebben", zegt hij.
Een kantoor van de NAM in het Groningse Sappemeer, ongeveer dertig kilometer verderop, wordt het nieuwe hoofdkantoor. Daar komen de ongeveer driehonderd medewerkers van de NAM te werken die voornamelijk betrokken zijn bij productieactiviteiten. De joint venture van Shell en ExxonMobil begint binnenkort met de verkoop van het huidige hoofdkantoor en andere gebouwen in Assen.
