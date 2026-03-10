ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ineos wint ploegentijdrit Parijs-Nice, Ayuso nieuwe leider

Sport
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 17:21
anp100326173 1
POUILLY-SUR-LOIRE (ANP) - Ineos Grenadiers heeft de ploegentijdrit in Parijs-Nice gewonnen. Over 23,5 kilometer van Cosne-Cours-sur-Loire naar Pouilly-sur-Loire was de Britse ploeg twee seconden sneller dan nummer 2 Lidl-Trek. De derde plek was op elf seconden van de winnaars voor Decathlon.
Juan Ayuso, de Spaanse klassementsrenner van Lidl-Trek, neemt de gele leiderstrui over van Luke Lamperti, die na twee dagen sprinten aan de leiding stond. De tweede plaats in het algemeen klassement is op twee seconden van de leider voor Kévin Vauquelin van Ineos Grenadiers, een seconde voor zijn ploeggenoot Oscar Onley op de derde plaats.
De Nederlander Daan Hoole, die met zijn ploeg Decathlon derde werd in de ploegentijdrit, staat vierde in het klassement op dertien seconden van Ayuso. Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard staat zevende op zeventien seconden. Vingegaard won Parijs-Nice in 2024, Ayuso won de koers vorig jaar.
In de volgende etappe moet er geklommen worden. De eindstreep van de vierde etappe ligt woensdag bovenaan een klim van de eerste categorie naar Uchon. De Franse voorjaarskoers eindigt zondag aan de Middellandse Zee in Nice.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

166111680_m

Dit is waarom je moet stoppen met altijd sorry zeggen

Loading