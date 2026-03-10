Ineos wint ploegentijdrit Parijs-Nice, Ayuso nieuwe leider

POUILLY-SUR-LOIRE (ANP) - Ineos Grenadiers heeft de ploegentijdrit in Parijs-Nice gewonnen. Over 23,5 kilometer van Cosne-Cours-sur-Loire naar Pouilly-sur-Loire was de Britse ploeg twee seconden sneller dan nummer 2 Lidl-Trek. De derde plek was op elf seconden van de winnaars voor Decathlon.

Juan Ayuso, de Spaanse klassementsrenner van Lidl-Trek, neemt de gele leiderstrui over van Luke Lamperti, die na twee dagen sprinten aan de leiding stond. De tweede plaats in het algemeen klassement is op twee seconden van de leider voor Kévin Vauquelin van Ineos Grenadiers, een seconde voor zijn ploeggenoot Oscar Onley op de derde plaats.

De Nederlander Daan Hoole, die met zijn ploeg Decathlon derde werd in de ploegentijdrit, staat vierde in het klassement op dertien seconden van Ayuso. Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard staat zevende op zeventien seconden. Vingegaard won Parijs-Nice in 2024, Ayuso won de koers vorig jaar.

In de volgende etappe moet er geklommen worden. De eindstreep van de vierde etappe ligt woensdag bovenaan een klim van de eerste categorie naar Uchon. De Franse voorjaarskoers eindigt zondag aan de Middellandse Zee in Nice.