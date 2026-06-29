Hooggerechtshof blokkeert ontslag Fed-bestuurder door Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag geweigerd president Donald Trump toestemming te geven om bestuurder Lisa Cook van de Federal Reserve te ontslaan. Daarmee beschermt het hof de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank tegen een ongekende poging van de Republikeinse president.

In een uitspraak met vijf tegen vier stemmen blokkeerde het hof Trumps poging om als eerste president sinds de oprichting van de Fed in 1913 een bestuurder van de centrale bank te ontslaan.

Trump probeerde Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de Federal Reserve, vorig jaar augustus te ontslaan. Hij verwees daarbij naar niet-bewezen beschuldigingen van hypotheekfraude. Cook stelde dat die beschuldigingen slechts een voorwendsel waren om haar vanwege meningsverschillen over het monetaire beleid uit haar functie te zetten.