Zonnebrandvlek in je kleding? Zo haal je hem eruit

Als je ongestoord de zon in wil, zul je je goed moeten insmeren. Daarbij knoei je al snel op je kleding, waardoor er viezig witte vlekken ontstaan, die er niet eens goed uitgaan in de was. Gelukkig zijn er verschillende huis-tuin-en-keukenmiddeltjes die wel werken.

1. Groene zeep

Groene zeep is al generaties lang een populair schoonmaakmiddel en blijkt ook goed te werken bij zonnebrandvlekken. Smeer een flinke laag op de plek waar de vlek zit en laat dit ongeveer een half uur intrekken. Was het kledingstuk daarna volgens de instructies op het waslabel. Is de vlek nog niet helemaal verdwenen? Dan kun je de behandeling gerust nog een keer uitvoeren.

2. Afwasmiddel

Omdat zonnebrandcrème veel olieachtige bestanddelen bevat, kan een druppel afwasmiddel verrassend effectief zijn. Masseer het middel voorzichtig in de stof met je vingers of een zachte borstel en laat het zo'n tien tot vijftien minuten zijn werk doen. Spoel vervolgens uit met warm water en was het kledingstuk zoals gebruikelijk.

3. Glansspoelmiddel voor de vaatwasser

Een minder bekende truc is het gebruik van blauw glansspoelmiddel voor de vaatwasser. Breng een kleine hoeveelheid aan op de vlek en geef het ongeveer een kwartier de tijd om in te werken. Spoel daarna zorgvuldig uit voordat het kledingstuk de wasmachine ingaat. Controleer bij gekleurde stoffen eerst op een onopvallende plek of het materiaal goed reageert.

4. Ontvettende vlekkenverwijderaar

Zijn de vlekken na meerdere wasbeurten nog steeds zichtbaar? Dan kan een krachtige vlekkenverwijderaar of ontvetter uitkomst bieden. Spray het product rechtstreeks op de vervuilde plek, laat het maximaal drie minuten inwerken en spoel vervolgens grondig uit. Was het kledingstuk daarna volgens de voorschriften. Gebruik deze methode liever niet op kwetsbare of delicate stoffen.

5. Baking soda

Baking soda is een veelzijdig schoonmaakmiddel dat ook kan helpen bij zonnebrandvlekken. Maak een dikke pasta van baking soda en een klein beetje water en verdeel die over de vlek. Laat het mengsel minimaal een uur zitten. Borstel de opgedroogde pasta voorzichtig weg, spoel de stof uit en was het kledingstuk daarna zoals normaal.

6. Zonlicht

Bij witte kleding kan natuurlijk zonlicht soms nét het verschil maken. Hang of leg een schoon, nog licht vochtig kledingstuk buiten in de zon. De uv-straling kan achtergebleven verkleuringen verder laten vervagen, vooral bij katoenen stoffen. Pas deze methode liever niet toe op gekleurde kleding, omdat langdurige blootstelling aan zonlicht de kleuren kan laten verbleken.

Zo voorkom je nieuwe zonnebrandvlekken

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Wacht na het insmeren een paar minuten voordat je je aankleedt, zodat de zonnebrandcrème goed in de huid kan trekken. Kies daarnaast bij voorkeur voor een zonnebrandcrème die minder vet is of speciaal is ontwikkeld om vlekken op kleding te beperken.

Bron: Metro