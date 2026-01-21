Hooggerechtshof kritisch over poging tot ontslag Fed-bestuurder

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof hebben laten doorschemeren dat ze sceptisch staan tegenover de argumenten van de regering-Trump om een bestuurder van de Federal Reserve te mogen ontslaan. De poging van Donald Trump om Fed-bestuurder Lisa Cook uit haar functie te zetten, leidde vorig jaar tot zorgen over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank.

Het Hooggerechtshof buigt zich nu over de vraag of Trump de Fed-bestuurder wel of niet onmiddellijk kan ontslaan. De president wilde Cook in augustus per direct weg uit het Fed-bestuur, volgens hem vanwege hypotheekfraude. Een rechter blokkeerde dat zolang een zaak loopt waarin Cook zich verzet tegen het ontslag en de aantijgingen.

De rechters vroegen de advocaat van de regering-Trump onder andere waarom Cook geen kans heeft gekregen om zich formeel te verweren tegen de aantijgingen. De als conservatief beschouwde rechter Amy Coney Barrett vroeg zich ook hardop af of er reden was voor extra voorzichtigheid, omdat inmenging in de Fed financiële risico's heeft.