Syrisch leger trekt groot gevangenenkamp Al-Hol binnen

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 20:04
anp210126208 1
HASAKAH (ANP/AFP) - Het Syrische leger is naar eigen zeggen het grote gevangenenkamp Al-Hol, niet ver van de Iraakse grens, binnengetrokken. Dat kamp werd jarenlang gecontroleerd door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).
Op meerdere plaatsen in het noordoosten van Syrië is de SDF in gevecht geraakt met troepen van de Syrische president Ahmed al-Sharaa, een voormalige jihadist. Een vierdaags bestand dat dinsdag van kracht zou worden, lijkt niet te functioneren. Damascus claimde woensdag de dood van elf mensen en veel gewonden door aanvallen van de door Koerden gedomineerde SDF.
In het noordoostelijke kamp Al-Hol zitten voornamelijk familieleden of nakomelingen van strijders van de terroristische groep Islamitische Staat (IS), onder wie ook buitenlanders. Het gaat mogelijk om bijna 25.000 mensen, onder wie vrouwen en kinderen die niet uit Syrië komen en voor wie terugkeer naar het land van oorsprong nu onmogelijk is.
