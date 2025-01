WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten houdt de wet in stand waarmee TikTok verboden dreigt te worden in het land. Het Hooggerechtshof boog zich over de wet, die zondag ingaat, nadat TikTok ertegen in verzet was gegaan. Volgens de wet moet het Chinese ByteDance, de eigenaar van TikTok, de Amerikaanse onderdelen van de populaire video-app verkopen. Doet ByteDance dit niet, dan wordt TikTok op 19 januari verboden in de VS.