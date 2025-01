Rusland en Iran gaan nauwer samenwerken, ook bij defensie

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland en Iran gaan nauwer samenwerken, onder meer op defensiegebied. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian tekenden in de Russische hoofdstad Moskou een partnerschapsovereenkomst voor twintig jaar.

Volgens het Westen helpt Iran de Russen al met wapens in hun oorlog tegen buurland Oekraïne. Pezeshkian riep op tot een politieke regeling om een einde te maken aan het conflict.

Rusland en Iran hebben allebei te maken met westerse sancties. Ze trekken steeds meer met elkaar op sinds de Russische invasie in Oekraïne bijna drie jaar geleden.

Het is Pezeshkians eerste bezoek aan het Kremlin sinds zijn aantreden in juli vorig jaar, na de dood van zijn voorganger bij een helikoptercrash. Pezeshkian en Poetin ontmoetten elkaar al in oktober tijdens een top in Rusland.