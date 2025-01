Hooggerechtshof VS in zitting sceptisch over bezwaren TikTok-wet

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof toonde zich vrijdag sceptisch over bezwaren tegen de wet die mogelijk leidt tot een verbod op de populaire filmpjesapp TikTok in de VS. Tijdens een zitting wekte een meerderheid van de rechters de indruk dat zorgen over de nationale veiligheid zwaarder wegen dan een pleidooi van de bedrijven voor de vrijheid van meningsuiting.

De Verenigde Staten hebben in april een wet aangenomen die het Chinese bedrijf achter TikTok, ByteDance, verplicht de Amerikaanse onderdelen van de videoapp te verkopen. Doet ByteDance dit niet, dan dreigt een TikTok-verbod in de VS. De wet gaat op 19 januari in, een dag voor Donald Trump, die tegen het verbod is, president van het land wordt.

Het lot van het dreigende verbod hangt nu af van de negen hoogste rechters, nadat TikTok, ByteDance en enkele contentmakers de wet hebben aangevochten. Tijdens de zitting wegen de rechters verschillende belangen af, met enerzijds het recht op vrije meningsuiting en anderzijds de zorgen van de Amerikaanse overheid over de nationale veiligheid. Die gaan onder meer over het feit dat het socialemediaplatform de gegevens verzamelt van 170 miljoen Amerikaanse gebruikers en de Chinese overheid in staat zou stellen Amerikanen te bespioneren en geheime beïnvloedingsoperaties uit te voeren.