Hoogste slotstand ooit voor AEX na koerswinst chipbedrijf Besi

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag op het hoogste niveau ooit gesloten. De hoofdgraadmeter aan het Damrak werd vooral vooruitgetrokken door chipbedrijf Besi. De Duivense onderneming ging flink omhoog na een goed ontvangen kwartaalbericht. Ook andere chipbedrijven waren daardoor gewild bij beleggers.

De AEX kende uiteindelijk een dagwinst van 0,8 procent tot 973,92 punten. Daarmee werd het vorige slotrecord van 966,94 punten, dat dateerde van 6 oktober, overtroffen. Wereldwijd zitten de beurskoersen dit jaar behoorlijk in de lift. Dat is vooral te danken aan enthousiasme over de opmars van kunstmatige intelligentie (AI).

Maar de AEX kende eerder dit jaar nog wel een duidelijke terugval, tot ongeveer 785 punten. Dit was een reactie op de begin april door president Donald Trump aangekondigde importheffingen voor tal van landen. Later herstelde het sentiment onder beleggers weer.