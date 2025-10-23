ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoogste slotstand ooit voor AEX na koerswinst chipbedrijf Besi

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:45
anp231025195 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag op het hoogste niveau ooit gesloten. De hoofdgraadmeter aan het Damrak werd vooral vooruitgetrokken door chipbedrijf Besi. De Duivense onderneming ging flink omhoog na een goed ontvangen kwartaalbericht. Ook andere chipbedrijven waren daardoor gewild bij beleggers.
De AEX kende uiteindelijk een dagwinst van 0,8 procent tot 973,92 punten. Daarmee werd het vorige slotrecord van 966,94 punten, dat dateerde van 6 oktober, overtroffen. Wereldwijd zitten de beurskoersen dit jaar behoorlijk in de lift. Dat is vooral te danken aan enthousiasme over de opmars van kunstmatige intelligentie (AI).
Maar de AEX kende eerder dit jaar nog wel een duidelijke terugval, tot ongeveer 785 punten. Dit was een reactie op de begin april door president Donald Trump aangekondigde importheffingen voor tal van landen. Later herstelde het sentiment onder beleggers weer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

anp221025252 1

Bontenbal 'baalt' van eigen uitspraak over homoseksuele leerlingen

anp231025116 1

Ouwehand zegt interview met Tubantia op Universiteit Twente af

shutterstock_2214387893

Hoe je eczeem herkent en wat je eraan kunt doen

Loading