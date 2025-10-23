ECONOMIE
Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

Politiek
door Pieter Immerzeel
donderdag, 23 oktober 2025 om 10:51

Donald Trump is gepikeerd dat zijn grote vriend Poetin niet met hem wil afspreken en geen oorlogsdeal wil sluiten. Nog geen week nadat hij Zelensky heeft uitgekafferd in het Witte Huis, lijkt hij zich nu weer in het kamp van Oekraïne en Europa te scharen door sancties aan te kondigen tegen twee Russische oliebedrijven. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken reageert verbolgen en zegt dat de maatregelen niets zullen uithalen. Hetzelfde geldt voor het nieuwe Europese sanctiepakket.
Negentiende sanctiepakket
Woordvoerder Maria Zacharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregelen extreem contraproductief. Rusland heeft volgens haar nog altijd dezelfde doelen in Oekraïne en de sancties zouden niets veranderen aan de aanleiding voor de strijd. Dat geldt ook voor het negentiende Europese sanctiepakket, waarover donderdag een besluit werd genomen.
"Ons land heeft een sterke immuniteit opgebouwd tegen westerse beperkingen en zal vol vertrouwen doorgaan met de ontwikkeling van zijn economisch vermogen, inclusief het energievermogen", aldus Zacharova.
'Oorlogsdaad'
De ondervoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, zegt dat president Donald Trump nu aan de kant staat van "geschift" Europa. "De VS zijn onze vijand en hun praatgrage 'vredesstichter' is nu volledig het oorlogspad met Rusland opgegaan", aldus Medvedev op Telegram, verwijzend naar Trump. Hij noemt de sancties "een oorlogsdaad tegen Rusland".
Trump kondigde sancties aan tegen Rosneft en Lukoil. Hij zei te hopen dat die snel van tafel konden als een vredesdeal wordt gesloten.
Bron: Economic Times

