Verraad? Esmah Lahlal, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekum gesolliciteerd naar een andere ban.

Politiek
door Gerard Driehuis
donderdag, 23 oktober 2025 om 16:41
bijgewerkt om donderdag, 23 oktober 2025 om 16:51
ANP-536660685
Esmah Lahlal staat tweede op de kandidatenlijst van GL/PvdA. Ze zal dus heel veel voorkeursstemmen krijgen (eerste vrouw op de lijst en afkomstig van GroenLinks). Maar of ze Kamerlid wordt, is maar zeer de vraag.
Ze blijkt te hebben gesolliciteerd om burgemeester te worden van Tilburg, de stad waar ze lang en succesvol wethouder was. Niet alleen de leden en kiezers van GL/PvdA wisten van niks, ook Timmermans was niet ingelicht.
Haar kandidatuur is uitgelekt. De vertrouwenscommissie moet de namen geheim houden, maar iemand heeft gedacht dat het slecht voor GL/PvdA zou zijn als uitlekt dat Lahlal op twee paarden wedt.
