Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

Wetenschappers hebben een nieuwe behandeling ontwikkeld tegen cholesterol. Bij muizen verlaagde één enkele spuit het cholesterolgehalte met bijna de helft, zonder de bijwerkingen van traditionele medicijnen.

De behandeling richt zich op PCSK9. Dat is een eiwit in de lever dat een belangrijke rol speelt bij de regeling van cholesterol. PCSK9 zorgt ervoor dat receptoren die cholesterol uit het bloed opruimen worden afgebroken. Door PCSK9 uit te schakelen, blijven er meer van deze receptoren over om cholesterol uit de bloedbaan te halen.

In experimenten op cellen daalden de PCSK9-waarden met 63 tot 74 procent binnen 24 uur. Bij muizen die het menselijke PCSK9-gen dragen, leidde één injectie tot een vermindering van 50 procent in PCSK9-waarden na drie dagen. Het cholesterolgehalte daalde met 47 procent.

Goedkoper dan andere methoden

De behandeling had geen toxische neveneffecten. De leverenzymen, ontstekingsmarkers en het lichaamsgewicht van de muizen bleven normaal. Het grote voordeel van deze methode is dat de actieve stoffen relatief eenvoudig en goedkoop te produceren zijn vergeleken met huidige PCSK9-remmers. Die laatste zijn heel duur.

Het effect was wel tijdelijk en keerde na vijftien dagen terug naar het uitgangsniveau. Dit is bovendien nog vroeg onderzoek. Er zijn nog studies op muizen nodig voordat de behandeling bij mensen kan worden getest.