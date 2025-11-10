Bontenbal speelt VVD zwartepiet toe

Het probleem om te komen tot een mogelijke nieuwe coalitie ligt volgens Henri Bontenbal niet bij het CDA . Dat zegt hij voorafgaand aan zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees. De christendemocraten hebben nog altijd geen uitgesproken voorkeur voor een mogelijke coalitie. Bontenbal herhaalt dat hij "constructief in de wedstrijd zit".

Na de eerste verkenningsdagen kwam Koolmees eind vorige week tot de conclusie dat er "her en der blokkades zijn voor samenwerkingen". Dan doelt hij op de VVD die niet met GroenLinks-PvdA wil samenwerken. De liberalen willen liever met JA21, maar dat heeft niet de voorkeur van D66. Als de grootste partij in de Tweede Kamer na de verkiezingen nemen zij het voortouw in het formatieproces.

Verkenner Koolmees spreekt maandag met de fractieleiders van achtereenvolgens CDA, VVD en D66. Deze drie partijen hebben samen 66 zetels in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Met GL-PvdA zou een coalitie op 86 zetels kunnen rekenen. Als JA21 zich bij het drietal voegt, leunt een kabinet op 75 zetels, dat is niet genoeg voor een meerderheid. Bontenbal pleitte al eerder voor een "stabiel kabinet", dat gaat wat hem betreft over meer dan "het numerieke aantal."

Aan het eind van de dag komt ook Eerste Kamervoorzitter Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA) langs.

Koolmees moet dinsdag zijn verslag inleveren, zodat de Tweede Kamer er donderdag over kan debatteren. Dan moet er ook een informateur worden aangewezen. Koolmees is momenteel topman bij de Nederlandse Spoorwegen en heeft al gezegd dat hij na de verkenningsfase teruggaat naar de NS en dus geen informateur wordt.