Hoop op succes vredesgesprekken zorgt voor record op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Optimisme over een mogelijke vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten heeft voor een nieuw record gezorgd op de aandelenbeurzen in New York. Ondanks Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen overheerste het idee dat gesprekken tussen de strijdende partijen de goede kant op gaan. Vooral chipbedrijven wonnen aan waarde, waarbij Micron toetrad tot de club van bedrijven die meer dan 1 biljoen dollar waard zijn.

De S&P 500 sloot 0,6 procent hoger op een stand van 7519,12 punten, de hoogste slotstand ooit. Techgraadmeter Nasdaq steeg 1,2 procent tot 26.656,18 punten. Alleen de uit dertig grote beursfondsen samengestelde Dow-Jonesindex zakte 0,2 procent, tot 50.461,68 punten.

De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio stelde dat een akkoord met Iran nog altijd mogelijk is, ondanks de beschietingen in het zuiden van Iran.

Beleggers trokken zich daarnaast op aan beter dan verwachte cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Dat viel volgens een graadmeter van de Conference Board deze maand weliswaar iets lager uit dan in april, maar was nog altijd hoger dan economen hadden verwacht.

Chipbedrijven trokken veel aandacht tijdens de handelssessie. Micron won 19 procent nadat analisten van UBS het koersdoel voor de halfgeleiderfabrikant hadden verhoogd. De beurswaarde is nu hoger dan 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar. Qualcomm (plus 4,5 procent) wist ook de aandacht op zich gericht. Het bedrijf gaat ByteDance, eigenaar van TikTok, van chips voorzien voor datacenters voor AI-toepassingen.

Farmaceut Eli Lilly zakte een fractie na overnamenieuws. Het bedrijf kondigde aan drie ontwikkelaars van vaccins te kopen voor 3,8 miljard dollar. De voorbije weken kondigde het bedrijf ook al overnames van farmaceuten ter waarde van miljarden dollars aan.

De olieprijzen lieten een wisselend beeld zien. Brentolie werd 3,5 procent duurder op 99,49 dollar per vat. Amerikaanse olie daalde 3,1 procent in prijs tot 93,59 dollar per vat.