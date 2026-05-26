Schuurs in Parijs naar tweede ronde vrouwendubbelspel

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 22:04
PARIJS (ANP) - Tennisster Demi Schuurs heeft op Roland Garros de tweede ronde bereikt in het vrouwendubbelspel. Met haar Australische dubbelpartner Ellen Perez won de 32-jarige Nederlandse op het gravel in Parijs in twee sets van de Britse Katie Boulter en de Kazachse Joelia Poetintseva: 6-1 7-6 (5).
Schuurs is met Perez als zevende geplaatst in Parijs. Ze nemen het in de tweede ronde op tegen de winnaars van de partij tussen het Amerikaanse duo Sofia Kenin/Ashlyn Krueger en de Italiaanse Sara Errani en de Oostenrijkse Lilli Tagger.
Robin Haase, Sem Verbeek en Jean-Julien Rojer slaagden er met hun dubbelpartners niet in de tweede ronde van het mannendubbel te halen.
