Hoorzitting over ontslag Fed-bestuurder voorbij zonder besluit

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De hoorzitting bij een federale rechter in Washington over het ontslag van bestuurder Lisa Cook van de Amerikaanse centrale bank door president Donald Trump is voorbij. De rechter nam daarbij geen besluit over haar ontslag. Cook stapte naar de rechter om het ontslag bij de Federal Reserve door Trump aan te vechten.

Trump kondigde dinsdag het ontslag aan van Cook, die in 2022 werd aangesteld door toenmalig president Joe Biden. Trump beschuldigt haar van hypotheekfraude en had vorige week al gezegd haar te zullen ontslaan als zij niet uit eigen beweging zou vertrekken. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een Amerikaanse president een Fed-bestuurder op deze manier uit diens functie heeft gezet.

Maar volgens Cook heeft Trump in dit geval helemaal geen bevoegdheid om haar te ontslaan. Ze diende een spoedverzoek in om haar ontslag te blokkeren in afwachting van verdere rechtszaken.