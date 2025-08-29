Timmermans bezoekt Zelensky in Kyiv, spreekt blijvende steun uit

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans, leider van GroenLinks-PvdA, heeft een bezoek gebracht aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De president deelde op zijn X-account een video van zijn gesprek met Timmermans.

In het gesprek benadrukte Timmermans zijn blijvende steun aan Oekraïne. Hij wil zich met zijn partij en zijn eerdere ervaring als Eurocommissaris "zo snel mogelijk" inzetten voor het lidmaatschap van Oekraïne van zowel de NAVO als de Europese Unie. Dat zou volgens Timmermans de meest effectieve veiligheidsgarantie bieden aan Oekraïne. GroenLinks-PvdA staat momenteel als tweede partij in de peilingen, met gemiddeld 25 tot 29 zetels. Zelensky bedankte Timmermans voor zijn steun.

Het is niet de eerste keer dat Zelensky een Nederlandse partijleider ontvangt. In maart kreeg hij bezoek van VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Zij spraken toen onder meer over het leveren van F-16's, drones en munitie.